18 jan, 23:25

Em «Quero é Viver», Maria (Rita Pereira) relativiza a Natália (Fernanda Serrano), Olga (Sara Barradas) e Irene (Joana Seixas) ter problemas com a bebida, dizendo que só bebe um copo de vez em quando. Fica apreensiva por as irmãs lhe dizerem que Zé Luís (Filipe Vargas) ameaçou tirar-lhe os filhos se ela não se tratasse, com as irmãs a pedirem para ela ir para uma clínica de desintoxicação.