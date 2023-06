Há 2h e 5min

Em «Festa é Festa», Jorge (Manuel Melo) e Paulo (Hélder Agapito) tentam convencer António (Luis Simões) que a ida à boîte pode fazer com que Fátima (Marta Andrino) fique mais entusiasmada. António (Luis Simões) acha que eles só dizem isso porque não são casados, mas Paulo afirma que para lá caminha com Elisabete (Ana Marta Contente). Esta entra com uma roupa mais arrojada do que o habitual e Paulo pergunta-lhe onde vai assim.