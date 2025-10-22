Silêncio, controlo e solidão: o preço de uma relação tóxica

Ontem às 16:46

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Silêncio Tóxico». Magda vive há vários anos com Fernando, mas a relação transformou-se num ciclo de manipulação e desgaste emocional. Afirma ser alvo de controlo psicológico constante, o que afetou profundamente a sua saúde mental e vida social. Cansada e sem forças para continuar, Magda pede em tribunal uma providência cautelar que impeça Fernando de a contactar e que o obrigue a pagar os tratamentos psicológicos pelos danos causados ao longo da relação.