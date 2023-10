Silvano luta para manter a memória do filho viva: «Sem estas iniciativas, provavelmente o Rodrigo seria esquecido»

No «Goucha», Silvano Albina fala das iniciativas e projetos que o tem ajudado a manter a memória do filho na comunidade e naqueles que mais gostavam do jovem, que faleceu aos 8 anos num acidente de viação.