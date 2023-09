Sílvia beija Simão e é rejeitada

Há 1h e 12min

Ema (Catarina Rebelo) e Bárbara (Madalena Brandão) veem preocupadas que as redes sociais estão inundadas de fotografias da pancadaria de ontem na discoteca. Bárbara refere que aquilo de certeza que vai trazer problemas a Matias (José Fidalgo) com Rafael (Fernando Rodrigues).

Camila (Ana Varela) fica irritada com Jaime (Fernando Pires) por Osvaldo lhe mostrar as fotografias dele a ser levado preso com os amigos na discoteca, dizendo que afinal ele foi divertir-se depois da conversa deles ontem.

Rafael cumprimenta cavalheiro Ema e Bárbara, elogiando a beleza delas, ambas sorriem. Rafael convida Ema para ser sua assistente. Matias, a ouvir tudo, diz de imediato irritado não ir prescindir dela. Bárbara sorri a ver ali uma oportunidade de tornar-se ela assistente de Matias.

Manuela (Helena Isabel) critica duramente Rafael por ter aceite trabalhar na mesma empresa de Matias quando lhe tinha dito que não queria que ele descobrisse que é seu filho.

Maurício (Miguel Bogalho) diz reprovador a Simão (Pedro Sousa) não perceber por que ele optou por Adriana )Joana de Verona) quando andou meses atrás de Sílvia (Sara Prata). Maurício convence Simão a não deixar que Carlota não tenha festa de anos novamente por causa da morte de Teresa.

Alice (Mafalda Marafusta) diz a Rita (Diana Nicolau) que não estava à espera de ver o anel na mala dela quando ainda nem está separada de Xavier (Tiago Teotónio Pereira). Rita sorri a explicar que aquele anel é para vender, não tendo tenções nenhumas de casar.

Matias olha reprovador para Jaime por ele querer avançar com o divórcio com Camila por não lhe poder dar mais filhos. Camila entra a repreender Jaime por afinal ter ido sair à noite. Este diz resoluto a Camila querer mesmo avançar com o divórcio.

Sílvia diz a Simão que nunca mais vai deixar que Paulo (Bruno Madeira) a amedronte e ir lutar para ser feliz com quem acha que isso pode acontecer, beijando Simão de rompante.

Teodoro (Nuno Homem de Sá) diz a Roberto (Paulo Pires) que Nando é seu filho ilegítimo por ele sempre ter sido um sedutor de mulheres. Roberto diz querer falar precisamente disso com Nando por querer descobrir por que fez isso, ficando em choque por Teodoro lhe dizer que Nando fugiu levando um carro de um cliente seu ali da oficina.

Simão, lutando contra os seus sentimentos, diz a Sílvia não querer envolver-se com ela por não querer problemas com Paulo. Sílvia diz a Simão que vai acabar com os problemas causados por Paulo, esboçando ar determinado em lutar por Simão.

Lucas (Santiago Salsa) disfarça a sua aflição por Xavier lhe dizer que Nando não quer mais trabalhar na pizzaria. Sai rapidamente de mãos a abanar. Xavier suspira agastado com os problemas da família.

Teodoro avisa Roberto que denuncia Nando pelo roubo do carro à polícia se ele não aparecer até amanhã. Roberto fica ainda mais aflito por ver que Nando levou com ele o material para assaltos que tinha na caixa.

Sílvia agradece a Angelina (Marisa Cruz) por lhe ter arranjado o contacto do detetive que contratou para tentar descobrir os podres de Paulo, dizendo a Angelina ir fazer tudo para poder conquistar Simão.

Graça (São José Correia) diz a Simão que devia dar mais apoio a Zezé depois de ela ter salvado a vida de Carlota. Simão comunica a Graça que vai fazer uma festa de anos para Carlota, dizendo que está na altura de ultrapassarem a morte de Teresa.

Lucas avisa Guida (Rita Nascimento) ser impossível continuarem a desviar pizzas sem que sejam apanhados por Xavier. Ficam a pensar no que vão fazer. Bárbara diz a Jaime que pode contar com o seu apoio para o que for preciso, dizendo que pode aparecer em sua casa quando quiser, abraçando-o.

Jaime acaba por sorrir, deixando Bárbara (Madalena Brandão) esperançosa.

Matias apanha Rafael a discutir irritado com o filho por ele estar sempre a pedir-lhe dinheiro. Matias diz a Rafael que apesar de irem trabalhar juntos, tal não significa que tenham de fingir gostar um do outro. Rafael fica abalado.

Alice volta a insistir com Xavier que deviam expulsar Mia de casa, criticando que tenham de levar com os problemas de Roberto. Xavier diz a Alice que ela não tem o direito de se meter visto ir sair lá de casa.

Simão recebe Olga em casa, dizendo que ela chegou na altura certa para ajudá-lo. Olga olha-o interrogativa.

Zé Miguel agradece a Adriana por ter arranjado uma psiquiatra para ajudar Zezé, que está de fones postos, não ouvindo a conversa. Zezé pede melindrada ao pai que não deixe Adriana aproximar-se dela.

Adriana vasculha as coisas de Simão, disfarçando quando ouve Maurício a entrar. Maurício avisa insinuador Adriana ser muito amigo de Simão e fazer tudo para protegê-lo, olhando-a desconfiado.