Há 1h e 31min

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de Sílvia Rainha, uma jovem mãe que sofreu uma grave depressão pós-parto. A nossa convidada recorda como lidou com esse problema e como as pessoas reagiram à sua maneira de estar. Sílvia revela como se tornou a relação com o marido.