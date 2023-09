Sílvia descobre a farsa de Paulo

Ontem às 23:05

Camila (Ana Varela) continua em choque por Jaime (Fernando Pires) estar no carro com Madalena. Vai afastar-se quando Angelina (Marisa Cruz) a vê, dizendo-lhe já achar que Jaime não gosta assim tanto dela. Angelina fica surpresa por ver Zezé (Catarina Siqueira) no colégio.

Rafael (Fernando Rodrigues) explica a Matias (José Fidalgo) que os filhos sempre foram contra ele por ele ter dedicado a sua vida à carreira, e a sua filha montou aquela história do assédio a Sónia para se vingar dele, dizendo-lhe que se investigar o assunto será isso que descobrirá. Matias olha-o cético.

Simão (Pedro Sousa) explica a Maurício (Miguel Bogalho) que Sílvia (Sara Prata) lhe veio dar avisos sobre Adriana (Joana de Verona), numa clara tentativa de prejudicar o namoro deles. Maurício aconselha o amigo a cortar definitivamente com Sílvia se não quer mais problemas.

Zezé (Catarina Siqueira) diz a Sílvia que Simão e as filhas estão em perigo com Adriana por ela não ser o que parece, passando-lhe a receita dos comprimidos que Adriana usou para drogá-la, pedindo-lhe que investigue o assunto. Sílvia vai ligar para a médica que passou os comprimidos a Zezé quando recebe chamada de Paulo (Bruno Madeira), dizendo-lhe ter de passar por casa dele para falarem.

Beni (Luísa Guanilho) diz a Sílvia que não gosta de Adriana e não quer que ela fique com Simão.

David fala com Matias que deviam otimizar recursos com um distribuidor, mas Matias diz-lhe de má vontade que ele devia focar-se mais no seu trabalho e menos nos colegas. Carocha (Pedro Rovisco) diz a Matias haver novidades no caso de assédio de Rafael (Fernando Rodrigues).

Paulo diz a Sílvia que o problema que teve o fez ver como ela é importante para si, implorando para que ela lhe dê outra oportunidade. Sílvia repara nos comprimidos de Paulo, dizendo-lhe que nada daquilo é para o coração, pedindo-lhe que assine já o acordo de divórcio. Paulo fica entalado.

Camila conta a Alice (Mafalda Marafusta) que apanhou Jaime com uma mulher dentro do carro, achando que ele tem alguma coisa com ela. Camila explica que Jaime não pode ter mais filhos e por isso separou-se dela. Camila fica em choque por Marta dizer que apanhou Jaime aos beijos com Madalena em casa..

Carocha conta a Matias que conseguiu descobrir que Sónia foi paga por outra mulher para dizer que Rafael a tinha assediado quando eles nunca sequer se conheceram, com ambos a concordar que deve ter sido a filha de Rafael a fazer isso. Ficam a pensar no que andará então Rafael a esconder.

Paulo hesita em assinar os papéis, mas Sílvia diz-lhe que aquilo não significa nada por que a relação deles morreu há muito tempo, saindo de seguida fria. Paulo repreende Jéssica por ter posto ali comprimidos que não são para o coração e com isso tramou-o com Sílvia.

Alice acalma Camila a dizer-lhe que Guida (Rita Nascimento) pode estar a inventar aquela história de Jaime ter beijado Madalena só para a chatear por agora estar de castigo. Camila acaba por se acalmar a pensar nessa hipótese. Alice disfarça o seu próprio ar inseguro com o que disse.

Xavier insiste com Jaime para não desistir já de Camila, dizendo que Camila somente queria ter mais filhos se fosse com ele. Jaime diz achar ser tarde de mais para salvar aquele casamento.