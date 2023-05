Há 2h e 56min

Em «Queridos Papás», Simão (Pedro Sousa) oferece ajuda a Sílvia (Sara Prata) no que precisar, ela diz que Paulo (Bruno Madeira) ficou ciumento e chateado, e com razão, por causa do francês. Simão percebe que ela tem esperança de reatar o noivado e Sílvia pede para evitarem equívocos perante Paulo e ouvem a chave na porta e ficam aflitos com a hipótese de ser Paulo.