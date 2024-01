Sílvia é expulsa no primeiro dia, mas vinga-se de Vina Ribeiro antes de sair: «Não pensei que fizessem este jogo com as duas»

Há 1h e 45min

No «Dois às 10», Vina Ribeiro e Sílvia Silva regressaram à casa do «Big Brother» no Desafio Final, mas a passagem de Sílvia foi curta tendo sido expulsa no primeiro dia. Isto não a impediu de aplicar uma vingança contra a colega de casa. Os comentadores falam desta atitude e como era espectável que acontecesse considerando a relação das concorrentes em edições anteriores do «Big Brother».