Sílvia e Paulo atacam Ana Sofia: «O propósito da Ana Sofia foi ir buscar o dinheiro, ir enxovalhar o João»

Há 24 min

No último dia da Ex-periência, Sílvia e Paulo não calam as críticas para com Ana Sofia. «Não é fácil lidar com a Ana Sofia 24 sob 24 horas (…) Só o nome Ana Sofia dá aqui uma revoltazinha no meu coração (…) Só quem lidou com ela é que sabe realmente quem é a Ana Sofia, a diva de Cascais», afirma Sílvia. «O propósito da Ana Sofia foi ir buscar o dinheiro, ir enxovalhar o João», ataca Paulo. «Fico triste por ter sido a má da fita», acrescenta Sílvia.