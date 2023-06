Há 3h e 30min

Em «Queridos Papás», Sílvia (Sara Prata) pergunta nervosa a Simão (Pedro Sousa) se pode-lhe fazer um vestido de noiva igual ao que ficou estragado. Simão recusa, não quer mais problemas com Paulo (Bruno Madeira), mas acaba por ficar com pena dela e assente falar com Maurício (Miguel Bogalho) para tentarem fazer um vestido igual.