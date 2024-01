Sílvia recorda maus-tratos do padrasto: «Matou a ex-mulher à pancada e com a minha mãe está a fazer o mesmo»

Há 1h e 11min

No «Goucha», ouvimos a história de vida traumática de Sílvia Pinto, que tem uma infância marcada pelo abandono e pelos maus-tratos por parte da mãe e do padrasto. A nossa convidada recorda o ambiente vivido em casa, nomeadamente por parte do padrasto, e afirma: «Não compreendo como é que este senhor não está preso». Sílvia diz-nos que foi uma professora que notou as suas marcas negras no corpo e a partir daí, a nossa convidada foi parar a uma instituição. A nossa convidada revela que foram feitas várias denúncias, mas nada foi feito em relação ao agressor. Sílvia recorda que «mundo era o seu», dadas as circunstância e confessa: «Só pensava em acabar com a minha vida».