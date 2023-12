Sílvia recua e cede a Paulo?

Há 1h e 26min

Ema (Catarina Rebelo) olha fula para Felícia (Susana Arrais) a entrar para falar com Matias (José Fidalgo), com Felícia a criticar Matias (José Fidalgo) por ter andado a investigar Elias. Matias diz-lhe que viu Elias com um relógio caro que só pode ser roubado. Felícia avisa Matias para respeitar a ordem do tribunal para Alex (Martim Balsa) ir fazer o teste de ADN com Elias. Matias suspira tenso a olhar para um envelope.

Ema entrega um registo de propriedade da casa de Elias a Matias, que fica satisfeito com o que descobre. Quatro Olhos nega a Matias saber o que seja sobre Elias, dizendo que tem dezenas de casas alugadas a pessoas que nem sabe o nome. Matias não compra.

Jaime (Fernando Pires) diz a Camila (Ana Varela) não ficar satisfeito por as coisas entre ela e Jorge não terem dado certo por querer sinceramente que ela seja feliz, mas Camila diz-lhe que percebeu que nunca poderia ficar com Jorge por terem objetivos de vida muito diferentes. Camila agradece a Jaime pelo seu apoio.

Sílvia (Sara Prata) admite a Paulo (Bruno Madeira) que se vai embora uns tempos, indo ter com a sua irmã Marta a Milão. Paulo abraça-a dizendo que pode contar consigo para o que precisar, deixando Sílvia desconcertada.

Ema concorda com Matias que a história de Elias estar numa casa de Quatro Olhos pode querer dizer que ele está a aproximar-se de Alex (Martim Balsa) por interesse, dizendo ir ajudá-lo a descobrir a verdade. Matias fica atónito por ver Elias a trabalhar como empregado de limpeza na empresa. Elias diz a Matias que foi por coincidência que o mandaram para a WKT fazer limpezas. Ema e Matias trocam um olhar muito desconfiado.

Xavier (Tiago Teotónio Pereira) olha surpreso para Roberto (Paulo Pires) a perguntar-lhe se foi ele que o denunciou à polícia.

Sílvia olha atónita para Angelina (Marisa Cruz) a contar-lhe arrasada que é Humberto quem vai comprar o Tartaruguinha. Angelina diz abalada a Sílvia ter a certeza que Zé Miguel aceitou vender o colégio a Humberto para se vingar dela por ter decidido ficar com Xavier e não com ele.

Ema e Matias contam a Manuela (Helena Isabel) de Elias estar numa casa arrendada por Quatro Olhos, o antigo patrão de Carina (Olívia Ortiz), com Matias a dizer ter a certeza de que aquilo é um esquema para lhe sacarem dinheiro. Manuela comenta que isso não faz sentido se Elias for mesmo pai de Alex.

Alice sonda Rita como foi rever Eugénia, com Rita a dizer que lhe custa muito ter de encará-la depois do mal que ela lhe fez. Alice olha-a avaliadora. Rita disfarça o seu desagrado a olhar para as alianças que Alice comprou para elas. Alice percebe e fica desapontada.

Xavier queixa-se a Matias e Simão que Roberto agora só ouve o que Mia e Anabela lhe dizem. Xavier esboça ar desagradado quando vê Jaime, começando logo a discutirem. Simão para com aquilo contando que Humberto vai comprar o Tartaruguinha, todos ficam muito preocupados.

Paulo comunica a Simão e Maurício que se vai ausentar uns tempos para ir a Milão, perguntando se precisam de alguma coisa na fábrica. Simão diz furioso a Maurício que é para lá que Sílvia também vai.

Elias ajuda Bárbara a apanhar um documento, sorrindo-lhe sedutor. Matias vê e fica muito desagradado. Elias fica atrapalhado por Matias lhe dizer saber que ele vive numa casa de Quatro Olhos, avisando-o que vai descobrir o que ele anda a tramar.