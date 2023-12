Sílvia sofre um grave acidente!

Há 1h e 8min

Em «Queridos Papás», Paulo (Bruno Madeira) vem ter com Sílvia (Sara Prata) a insistir que ela tem de largar Simão (Pedro Sousa) por ele a estar a trair com Zezé. Sílvia vinca a Paulo que não vai deixar que ele se meta mais na sua vida, mas Paulo agarra-a. Simão surge nesse momento e Sílvia, a tentar separá-los, leva um empurrão de Paulo, batendo com a cabeça no passeio.