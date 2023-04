Há 1h e 30min

Em «Queridos Papás», Simão (Pedro Sousa) chega com tecidos e Zezé (Catarina Siqueira) vai levá-los à sala. Simão fala com Sílvia (Sara Prata), tentando justificar-se por Zezé estar na casa dele, mas esta corta que sabe que é só baby-sitter. Zezé regressa e elogia o empenho de Simão no colégio e comenta com Sílvia que ele foi incrível na noite anterior.