Há 1h e 7min

Em «Queridos Papás», Simão (Pedro Sousa) diz a Graça (São José Correia) já saber da sua associação a Paulo (Bruno Madeira), questionando-a por que quer destruir-lhe a vida quando ele fez tudo para Teresa ser feliz com ele. Graça diz que não vai aceitar que ele substitua Teresa junto das netas com outra mulher, dizendo enigmática que não está nas mãos dele impedi-la de estar com as netas.