Há 2h e 29min

Em «Queridos Papás», Simão (Pedro Sousa) come amêndoas sem parar, nervoso por Sílvia (Sara Prata) estar prestes a casar-se. Paulo (Bruno Madeira) lê os seus votos e Angelina (Marisa Cruz) tenta conter a sua indignação de Sílvia casar-se com alguém como Paulo. Simão engasga-se com as amêndoas, ficando sem conseguir respirar. Sílvia acorre a ajudá-lo.