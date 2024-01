Ontem às 23:40

Em «Queridos Papás», Sílvia (Sara Prata) mostra a Simão (Pedro Sousa) as mensagens anónimas que lhe enviaram a dizer que ela terá de ficar com ele, ou não ficará com ninguém, e o namorado dela irá parar à forca. Todos concordam que aquilo só pode ter sido enviado por Paulo. Maurício (Pedro Sousa) oferece-se para falar com um amigo informático de Ulisses para descobrir de onde foram enviadas aquelas mensagens.