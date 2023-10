Simão desiste de ir para o Brasil e a razão é intrigante

Ontem às 22:55

Xavier (Tiago Teotónio Pereira) conta a Elsa de Odete ter acusado Romeu de ter sido ele quem lhe roubou o faqueiro de prata em conjunto com uma sócia. Elsa exalta-se a defender que Romeu sempre foi uma pessoa muito honesta e nessa altura estava com ele em Espanha, saindo disparada a cortar a conversa.

Sílvia (Sara Prata) despede-se de Simão (Pedro Sousa), que lhe diz compreender que ela queira ficar com Paulo (Bruno Madeira) por ir ter um filho dele. Sílvia fica a olhar muito emocionada para Simão. Alguém os observa à distância.

Mia (Filipa Pinto) diz a Ema (Catarina Rebelo) que ouviu Elsa a dizer que já tinham vindo buscar Alex (Martim Balsa). Ema diz que deve ter havido alguma confusão, seguindo para o quarto de Vera (Ana Liz). Mia diz a Ema não fazer ideia do que aconteceu a Alex. Ema recebe chamada de Rafael (Fernando Rodrigues) a avisá-la que está a atrasar-se para ir entregar Alex. Ema fica muito tensa. Rafael diz a Ema que foi ele que conseguiu que Alex se pudesse ausentar da instituição para ver Matias (José Fidalgo), mas ela precisa de levar já a criança de volta para não terem problemas.

Elsa pede desculpa a Xavier por ter reagido tão mal quando ele lhe falou de Odete ter acusado Romeu de a roubar. Elsa começa a beijar Xavier para fazerem as pazes, mas Mosca interrompe-os a dizer que Alex desapareceu.

Jaime (Fernando Pires) fala no Tinder com Gabriela a queixar-se de o dia lhe estar correr muito mal, dizendo que a sua ex-mulher pode estar a começar uma nova relação. Comenta não querer ter nada com a sua primeira mulher por não acreditar em reconciliações.

Alex está escondido no anexo a falar com Roberto (Paulo Pires), dizendo-lhe não querer voltar para a instituição. Alex insiste com Ema para o deixar ir ver Matias, Ema hesita.

Matias sonha enquanto continua em coma.

Alex insiste para que ele acorde, dizendo precisar dele. Matias começa lentamente a abrir os olhos.

Bárbara (Madalena Brandão) diz a Jaime que todos na empresa já perceberam que Camila (Ana Varela) e Jorge têm alguma coisa, comentando que eles estão sempre juntos, aconselhando Jaime a seguir com a sua vida. Jaime sai abalado, Bárbara sorri satisfeita com a sua diligência.

Vasco entra desembestado no quarto de Guida (Rita Nascimento) à procura de Marta, mas esta garante-lhe que ela não está ali e não ter nada com ela, dizendo que namora com Pato.Vasco sai muito desconfiado. Teodoro (Nuno Homem de Sá) fica em fúria por Guida se queixar que Vasco anda a persegui-la e tentou inclusivamente atropelá-la.

Ema diz a uma fatigado Matias para recuperar agora. Alex pede a Matias que prometa que o vai buscar à instituição, mas Matias diz-lhe não poder fazer isso. Alex fica desolado.

Simão despede-se de Graça (São José Correia), entrando no carro enquanto espera que Olga e as filhas desçam. Recebe nesse momento uma mensagem a avisá-lo que fica sem saber o segredo de Teresa se for para o Brasil, ficando atónito. Graça e Carlos trocam um olhar.

Jaime olha irritado para Xavier a relativizar que Camila possa ter um caso com Jorge, acusando-o de estar simplesmente com ciúmes.

Elsa envia mensagem para Romeu, que lhe diz que foi denunciado no Facebook por outra viúva que enganaram. Elsa diz a Romeu que tem de fugir já dali.

Jaime e Xavier abraçam aliviados Matias por ele ter recuperado do coma. Todos ficam espantados por ver Simão a entrar no quarto, com este a dizer-lhes que desistiu de ir para o Brasil. Os quatro amigos abraçam-se unidos.

Matias fica furioso por Manuela confessar que foi Rafael quem intercedeu para que Alex pudesse vir vê-lo ao hospital, vincando querer que esse homem desapareça da sua vida. Manuela insiste com Matias que tem de ter uma conversa com Rafael para conseguir ter paz, com Matias a acabar por concordar com ela. Manuela sorri esperançosa.

Graça sorri satisfeita por Simão ter desistido de viajar para o Brasil com as netas. Graça sonda Simão se sabe quem lhe poderá ter mandado aquela mensagem sobre o segredo de Teresa, mas Simão fecha-se em copas.