Simão e Maurício são assaltados

Há 2h e 54min

Elsa (Soraia Tavares) aproveita ver o computador de Pedro (Santiago André) pousado para ir ao Instagram dele, vendo uma mensagem de alguém a avisá-lo para não se esquecer dos trinta. Pedro disfarça que aquilo é por causa de um trabalho, Elsa olha-o desconfiada.

Camila (Ana Varela) desabafa com Bárbara (Madalena Brandão) que Jaime (Fernando Pires) anda obcecado a pensar que ela tem alguma coisa com Jorge, dizendo que seria incapaz de se envolver com um subordinado. Bárbara diz-lhe que devia aproveitar melhor as oportunidades da vida, ainda para mais sendo uma mulher livre. Camila fica pensativa.

Simão (Pedro Sousa) diz a Maurício (Miguel Bogalho) que está profundamente arrependido da decisão que teve de deixar a Madgi, mas Maurício diz-lhe que todos erramos e ele também esteve mal ao querer vender as suas quotas a uma testa de ferro sem perceber que Paulo (Bruno Madeira) estava por trás. Um homem, Gomes, retira do cofre o dinheiro da indemnização a Paulo que Simão lá guardou. Maurício vê o ladrão a assaltar o cofre e atira-se a ele. Gomes é mais forte e consegue nocautear Maurício.

Camila fica surpresa por ver Jorge a entrar para a ajudar no trabalho, percebendo que aquilo foi uma ratoeira de Bárbara. Camila diz a Jorge que não podem mesmo envolver-se devido às suas posições laborais, mas acaba por conceder que ele a beije. Jaime entra e apanha-os em flagrante.

Elsa diz a Xavier (Tiago Teotónio Pereira) que Alice (Mafalda Marafusta) esteve muito mal em ir-se embora sem se importar com os filhos. Xavier concorda e diz que vai pedir a Alice para regressar. Elsa fica espantada.

Luana (Íris Cayatte) diz a Roberto (Paulo Pires) que voltou por ter percebido que o seu lugar é junto dele. Diz perceber que ele esteja confuso por não se recordar dela, mas diz ir fazer tudo para que ele recupere a memória. Dão as mãos ternamente.

Matias (José Fidalgo) diz a Manuela (Helena Isabel) que nesta altura não tem mesmo condições de tomar conta de Alex (Martim Balsa), ainda para mais quando não lhe é nada. Manuela sai a dizer esperar que ele reflita bem sobre o assunto. Matias, muito chateado, liga para Sandra a perguntar-lhe que faz hoje.

Maurício conta desconsolado a Simão que não conseguiu impedir um ladrão de roubar o dinheiro que tinham no cofre e que iam dar a Paulo para dissolver o contrato dele comprar as suas ações, perguntando a Simão que vão fazer agora e ele diz que deve ser Paulo quem está por trás do roubo do dinheiro do cofre.

Matias está deitado na cama com Sandra, Daniela e Sheila, dizendo-lhes que andou desaparecido por causa de alguns problemas, mas querer voltar a ser o Matias que não perdia uma festa. Matias acaba, no entanto, por adormecer, deixando-as atónitas.

Simão e Maurício concordam desconfiados que Paulo pode ter alguém dentro da Madgi a trabalhar para ele e foi assim que ficaram sem o dinheiro do cofre. Paulo entra a dizer que nesse caso eles vão mesmo ter de vender-lhe as ações da empresa, mas Simão recusa a dizer pretender resolver aquele caso em tribunal. Paulo sai irritado.

Manuela entra em casa de Matias com Ema (Catarina Rebelo) a dizer que ela é a única pessoa que pode convencer Matias a ir buscar Alex. Olham em choque para Matias deitado na cama com Sandra, Daniela e Sheila.

Jaime fala no chat com Gabriela, justificando-se que só foi ter com Camila ao escritório por ela poder perder o emprego se se envolver com Jorge. Faz nova insistência com ela para se encontrarem, sorrindo satisfeito por Gabriela por fim concordar.

Mia (Filipa Pinto) diz a Elsa que não vai deixar que Luana fique com Roberto, justificando-se que ela não o merece por já lhe ter feito muito mal, referindo que Roberto é um pai espetacular. Elsa olha intrigada para Mia.

Xavier diz alarmado a Roberto que ainda está muito fraco para andar a dormir com Luana. Roberto fecha-lhe a porta na cara, irritado.