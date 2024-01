Há 59 min

Em «Morangos com Açúcar», Olívia (Madalena Aragão) revela as últimas novidades sobre Bruno (Gonçalo Braga) a Miguel (Vicente Gil). O jovem, desde o episódio da escalada se reaproximara dela, para desespero de Santiago, dá-lhe apoio e conta-lhe que suspeita do seu pai.