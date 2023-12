Simão faz uma cena de ciúmes

Há 1h e 23min

Em «Queridos Papás», Sílvia (Sara Prata) olha surpresa para Simão (Pedro Sousa) a perguntar-lhe se ela anda a evitá-lo, mas explica que Paulo (Bruno Madeira) lhe deu a notícia da morte da sua tia, e foi por isso que saiu do colégio com ele para ir ao velório. Simão fica ainda mais enciumado com aquela novidade.