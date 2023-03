Simão fica em lágrimas: «Ela acabou por chamá-lo preto e chunga»

Há 2h e 21min

Em «Queridos Papás», Sílvia (Sara Prata) explica que as crianças tiveram problemas umas com as outras por Beni (Luísa Guanilho) se ter recusado a oferecer bolachas a Alex (Martim Balsa), invocando ter sido por ele ser preto e chunga, o que fez com que Tiago (Vasco Venâncio) e Vera (Ana Liz Silva) tenham batido em Alex. Simão (Pedro Sousa) pede desculpa, envergonhado, dizendo que é a sua sogra quem tem incutido essas ideias de racismo à filha, contando que a sua mulher morreu há dois anos. Todos ficam constrangidos.