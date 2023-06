Há 1h e 8min

Em «Queridos Papás», Simão (Pedro Sousa) entra com Sílvia (Sara Prata) ao colo pousando-o no sofá. Sílvia diz a Simão preferir não dizer a ninguém da sua família que partiu um pé para não os afligir. Entrega as suas chaves de casa a Simão, dizendo que pode entregá-las a Angelina (Marisa Cruz) caso precise de alguma ajuda.