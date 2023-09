Há 1h e 6min

Em «Queridos Papás», Simão (Pedro Sousa), lutando contra os seus sentimentos, diz a Sílvia (Sara Prata) não querer envolver-se com ela por não querer problemas com Paulo (Bruno Madeira). Sílvia diz a Simão que vai acabar com os problemas causados por Paulo, esboçando ar determinado em lutar por Simão.