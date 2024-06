Há 3h e 50min

Em «Cacau», Rui (Nuno Pardal) sossega Simone (Alexandra Lencastre) a dizer-lhe estar do lado, independentemente do que ela tenha feito no passado. Simone acaba por admitir que Susana (Isabel Figueira) é mesmo sua filha, dizendo esperar que Majoris nunca revele aquele segredo.