Simone confronta os polícias: «Eu vinha acabar um trabalho que vocês não foram capazes de fazer»

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) defende-se aos polícias que foi por mero acaso que esteve no palacete no dia em que Justino (António Capelo) morreu, justificando-se que andava à procura das suas joias que lhe foram roubadas no hotel, insistindo querer que eles as vejam para comprovar o que diz. Polícias acabam por assentir, agastados. Susana esboça ar tenso, segura que Simone está a mentir.