Há 3h e 42min

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) insiste que Regina (Christine Fernandes) e Valdemar (Vítor Hugo) são uns golpistas que estão juntos a enganar os homens com que Regina se envolve, já tendo feito isso tanto com o ex-marido de Regina como com Justino, insinuando inclusivamente que Regina está grávida de Valdemar e não de Justino (António Capelo).