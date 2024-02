Simone descobre o paradeiro de Cacau?

Há 1h e 48min

Em «Cacau», Quim (Paulo Calatré), Filó (Sofia Nicholson), Anita (Catarina Nifo) e Cacau (Matilde Reymão) estão instalados no gabinete de Salomão (Paulo Pires), acompanhados de Lalá (Inês Castel-Branco). Anita e Cacau esboçam ar frustrado por Filó lhes dizer que não podem dizer a ninguém onde estão. Todos ficam aflitos quando ouvem Simone (Alexandra Lencastre) a discutir com Vanda do lado de fora a exigir falar já com Salomão.