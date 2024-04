Há 1h e 14min

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) insiste ansiosa com Sal (Carolina Amaral) para lhe contar o que se passa, que já percebeu que envolve Regina (Christine Fernandes). Simone tomba no chão com o choque de Sal lhe contar haver fortes probabilidades de Regina ser Chiquinha (Bruna Alvim).