Há 2h e 41min

Em «Cacau», o diretor do hotel diz a Simone (Alexandra Lencastre) que nenhum dos cartões dela funciona. Simone insurge-se a avisar o diretor que vai processar o hotel pelo roubo das suas joias. Diretor avisa-a que só vai poder levar as coisas dela quando pagar o que deve e expulsa-a do hotel.