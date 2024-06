Há 1h e 25min

Em «Cacau», Salomão (Paulo Pires) dá entrada a um oficial de justiça, que entrega a Simone (Alexandra Lencastre) a carta do pedido de divórcio de Justino (António Capelo). Salomão diz a Simone também saber que ela está ali a viver com Rui (Nuno Pardal), que surge pouco depois também com uma carta do pedido de divórcio de Sal. Simone e Rui ficam a olhar-se muito frustrados.