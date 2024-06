Simone mata Salete sem pensar duas vezes

Há 14 min

Em «Cacau», Salete continua a atacar Simone (Alexandra Lencastre), acusando-a de ter largado Susana (Isabel Figueira) por ela ser filha do traficante que lhe arranjava droga, o que atrapalhava os seus planos de ascensão com o cliente rico que conheceu. Simone descontrola-se e sufoca Salete com o casaco, acabando por matá-la. Simone, confirmando que Salete está mesmo morta, finge chorar desesperada quando Majoris entra, dizendo-lhe que Salete desfaleceu à sua frente de um momento para o outro.