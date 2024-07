Há 1h e 8min

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre), dizendo a Majoris precisar que ela prove que está do seu lado, depois da desfeita de não lhe ter contado que Rui (Nuno Pardal) tinha um caso com Susana (Isabel Figueira), diz-lhe precisar de um favor dele de usar os contactos que ainda tem no submundo do crime. Majoris pergunta-lhe o que pretende, expectante.