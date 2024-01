Simone quer matar Cacau: «Trata de arranjar alguém que dê cabo dela»

Há 1h e 19min

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) confirma a Sal (Carolina Amaral) que não estava a delirar quando lhe disse que ela tem uma irmã, fruto da relação de Justino (António Capelo) com Chiquinha (Christina Fernandes) no Brasil. Simone diz a Sal que tem de arranjar maneira de descobrir quem é essa rapariga e acabar com ela.