Simone tem mais um ‘plano na manga’: «Vai usar o seu charme irresistível para seduzir o Tiago»

Há 40 min

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) diz a Simone (Alexandra Lencastre) que não vai ser fácil fazer Tiago (José Condessa) esquecer Cacau (Matilde Reymão). Olha espantada para a mãe a dizer que já fez um acordo com Marco (Diogo Amaral) para que ela seduza Tiago para ele ficar com caminho livre para Cacau. Sal sorri satisfeita por receber mensagem de que o seu Cartão do Cidadão já pode ser levantado, podendo voltar a ter dinheiro.