Simone tenta atacar Regina

Há 33 min

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) tranca-se no quarto com Regina (Christine Fernandes), acusando-a de ter feito novamente com que o barão se afastasse. Regina olha-a melindrada. Tomané (Salvador Nery) entra com Justino (António Capelo) e Quim (Paulo Clatré), que vem com um pé-de-cabra para abrir a porta do quarto de Regina. Sal (Carolina Amaral) chama-os a pedir-lhes para se despacharem. Simone diz a Regina que ela vai pagar bem caro por lhe ter destruído a vida, empurrando-a contra a parede prestes a agredi-la. Simone, ao ouvir Justino lá fora, decide que o melhor não fazer nada agora, saindo a avisar Regina para não falar mais com o barão, ainda lhe dando um encontrão que a deixa caída no chão. Regina põe as mãos na barriga, aflita. Quim e Tomané seguram Simone a empurrá-la para a saída. Simone protesta a alardear ainda ser dona da fazenda. Júlia (Fernanda Serrano) diz a Simone para parar com aquilo e ir embora. Simone ignora-a a acusá-la de ser uma traidora, avisando também Soraia que um dia ela pode ainda precisar dela.