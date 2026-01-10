«Sinto-me tão sozinha, preciso de encontrar os meus irmãos» - Uma história de solidão e esperança

Há 58 min

No «Momento Certo», marcada por perdas profundas e pelo isolamento, Anabela recorre ao "Momento Certo" com um apelo desesperado: encontrar dois irmãos da parte do pai que nunca conheceu. Após a morte trágica do ex-marido, o falecimento da mãe e a distância do único filho, Anabela procura cumprir o último desejo da sua progenitora. Acredita que, no Norte de Portugal, vive a família que a salvará da solidão e lhe devolverá o sentido de pertença.