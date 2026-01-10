Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Momento Certo

«Sinto-me tão sozinha, preciso de encontrar os meus irmãos» - Uma história de solidão e esperança

Há 58 min
«Sinto-me tão sozinha, preciso de encontrar os meus irmãos» - Uma história de solidão e esperança - TVI

No «Momento Certo», marcada por perdas profundas e pelo isolamento, Anabela recorre ao "Momento Certo" com um apelo desesperado: encontrar dois irmãos da parte do pai que nunca conheceu. Após a morte trágica do ex-marido, o falecimento da mãe e a distância do único filho, Anabela procura cumprir o último desejo da sua progenitora. Acredita que, no Norte de Portugal, vive a família que a salvará da solidão e lhe devolverá o sentido de pertença.

Momento Certo

09:32

Após 20 cirurgias, Luciana prova que a beleza está além das cicatrizes que tem no rosto

Momento certo
Há 58 min
08:26

A emoção de um último desejo: «Cuidem do meu filho!» - Sobrinho muda por completo a vida de Manuela

Momento certo
Há 58 min
03:40

Do coma ao milagre: A história do homem que voltou a dançar após amputação

Momento certo
3 jan, 23:00
04:21

20 anos de silêncio: O desejo de uma mãe em recuperar o amor das filhas após uma vida de violência

Momento certo
3 jan, 23:00
04:48

«Ela libertou-se da violência para salvar a família» - A homenagem merecida a uma vítima

Momento certo
3 jan, 23:00
Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

1ª Companhia
7 jan, 18:48
1

Última Hora! Revelados os primeiros resultados da autópsia a Maycon Douglas

1ª Companhia
Ontem às 18:04
2

Areia no estômago e pulmões pesados: Revelados os detalhes da morte de Maycon Douglas

1ª Companhia
Ontem às 18:32
3

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

1ª Companhia
7 jan, 21:49
4

O início de 2026 que ninguém esperava: famosa jornalista hospitalizada em estado grave

V+ TVI
6 jan, 14:09
5

«Ela diz que vai ser menina»: namorado de Fanny mostra-se entusiasmado com a próxima fase da relação

V+ TVI
9 jan, 12:39
6
pri Emocionante. Renata Reis reage à morte de Maycon Douglas: «Só quero acreditar que é mentira»

Dois às 10
9 jan, 08:53

Filho e neto de figuras públicas, Noah tomou a decisão de mudar de sexo e hoje vive feliz ao lado da namorada

V+ TVI
9 jan, 14:38

Implacável, Catarina Miranda deixa aviso a cartomante após previsão polémica

1ª Companhia
8 jan, 22:35

Vem aí em «Amor à Prova»: Revelação inesperada de David muda tudo para Amália

Novelas
9 jan, 09:34

Posso ser multado por andar de bicicleta sem capacete? Saiba aqui

Dois às 10
8 jan, 15:45

Aparato policial à porta de casa. Ex-concorrente partilha momento de alta tensão

1ª Companhia
8 jan, 21:57

Recrutas dançam ao som da canção especial de Joana D'arc: «Isto é como na tropa...»

1ª Companhia
Ontem às 20:41

Balanço da recruta da semana: Soraia Sousa junta-se a algumas recrutas e debatem como correu o desafio

1ª Companhia
Ontem às 20:15

Amor à Prova: Tomás pressiona Cris para se manter afastado do filho

Amor à Prova
9 jan, 22:00

De chorar a rir: Filipe Delgado é chamado à atenção por instrutor e o resultado é hilariante

1ª Companhia
6 jan, 18:32

1ª Companhia - 10 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 16:35

De arrepiar! Renata Reis dedica canção emotiva a Maycon Douglas

1ª Companhia
9 jan, 09:23
Gina põe Leandro na linha: «Não vou sustentar um encostado»

A Protegida
Há 1h e 2min

Clarice repreende a filha: «Tu estás a assustar-me, Mónica. Estás louca»

A Protegida
Há 1h e 3min

A Protegida: «O Jorge morreu hoje de manhã num acidente de carro horrível»

A Protegida
Há 1h e 4min
Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Novelas
9 jan, 10:40

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy

Novelas
9 jan, 08:56

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

Novelas
9 jan, 09:44

Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

Novelas
9 jan, 10:02

“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão

Novelas
9 jan, 15:09

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

Novelas
2 jan, 10:09