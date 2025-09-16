Sistema de rega arruina vestido e dá início a noite caótica numa festa de aniversário

Há 2h e 29min

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Confiança Estilhaçada». Artur decidiu celebrar os seus 50 anos com uma grande festa, mas a ocasião acabou marcada por um episódio inesperado. Durante o evento, um dos convidados ficou furioso depois de o sistema de rega danificar o vestido da sua esposa. Em retaliação, partiu uma estátua valiosa do anfitrião, gerando um verdadeiro caos e estragando o clima de celebração.