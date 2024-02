Só após a morte e ao ler cartas é que Ester percebeu a mãe: «Perdoa-me porque eu não consigo perdoar»

Há 2h e 5min

No Goucha, conhecemos a história de Ester Madureira, que tinha apenas 3 anos quando os pais se divorciaram. A mãe não tinha condições para ficar com os 2 filhos e, por isso, foram criados pelos avós paternos. Ester cresceu a ouvir a família paterna a falar mal da mãe e nunca deu uma oportunidade à progenitora. Só quando os avós morrem e os irmãos ficaram a viver juntos é que acolhem a mãe: uma mulher fria, isenta de sentimentos e que só mudou com o nascimento do neto. Em 2017, a mãe de Ester acaba por morrer e a conversa que deviam ter tido nunca aconteceu.