«Só levei o corpo para ali para proteger o meu filho»

3 fev, 09:11

Em «Para Sempre», Natália (Cármen Santos) insiste com Antónia (Marina Mota) para saber o que aconteceu com Telmo. Antónia recorda quando Prata disse que Pedro (Diogo Morgado) seria o principal suspeito. Recorda também quando esteve com Prata quando deixaram Telmo no palheiro e partiu o salto do sapato. Recorda ainda Prata contar-lhe que Bento (Luís Esparteiro) já se tinha defendido e que tinham encontrado o salto, Antónia fica ressentida porque fez aquilo para proteger Pedro e ele não lhe devolveu as clínicas e acha que Eva é a suspeita ideal e pede a Prata que faça a polícia acreditar nisso. Antónia volta a si e Natália confronta-a se o matou.