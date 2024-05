Há 1h e 13min

Em «Cacau», Marco (Diogo Amaral) pede a Justino (António Capelo) a mão de Cacau (Matilde Reymão), dizendo que ela é a mulher da sua vida e pretender casar-se o mais rapidamente possível com ela, asseverando-lhe já ter desistido dos planos que tinha para a Bela Vista. Justino, intrigado por Marco lhe parecer sincero, lança a cartada de só autorizar o casamento se for com separação de bens. Marco fica tenso, mas concorda.