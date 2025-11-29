Ganhe 5000€ em cartão!
«Só quero saber se foram felizes»: A luta de 20 anos de uma avó para reencontrar os netos adotados

Há 1h e 22min
No «Momento Caerto», “Só quero saber se eles foram felizes.” É com este desejo simples que Maria da Assunção, de 61 anos, chega hoje ao Momento Certo. Há mais de vinte anos que vive com a esperança de voltar a abraçar os três netos que lhe foram retirados: Tiago, Rúben e Paulo. Mas para entender este sonho, é preciso recuar no tempo. Maria criou os netos como filhos. Cuidava deles todos os dias, dava-lhes banho, preparava as refeições e enchia a casa de afeto. Até que um dia, o pequeno Tiago lhe disse algo que a marcou para sempre: “A mãe dá-nos banho de água fria.” Pouco tempo depois, a Segurança Social foi verificar as condições em que viviam. O que encontraram foi um contraste difícil de esquecer: no quarto dos pais, objetos caros e aparelhos eletrónicos; no das crianças, colchões sujos, com urina, e sinais de total abandono. Os netos de Maria foram retirados e levados para instituições diferentes. A avó lutou em tribunal e fez o impossível para provar que tinha condições para cuidar deles, mas apenas conseguiu recuperar uma das netas, a Sara. Desde então, a vida seguiu o seu curso, mas o coração de Maria ficou suspenso no tempo — preso à memória dos meninos que viu crescer e à esperança de um reencontro. Ano após ano, esperou em silêncio, contando os dias até que chegasse à maioridade de todos eles. Agora, com os netos já adultos, acredita que é finalmente o Momento Certo para reunir a família. Será que se lembram da avó São?

