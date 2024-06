Há 2h e 55min

Em «Cacau», Quim (Paulo Calatré) insiste com Regina (Christine Fernandes) que Cacau (Matilde Reymão) poderá ser muito mais feliz com Tiago (José Condessa), que gosta verdadeiramente dela e não tem segredos escondidos, aconselhando-a também a deixar ser Cacau (Matilde Reymão) a fazer as suas opções. Ele recebe chamada de Valdemar, dizendo a Regina que ele o avisou para evacuarem toda a gente da fazenda.