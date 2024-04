Sobre a contracena com Matilde Reymão, Christine Fernandes tece-lhe largos elogios: «É maravilhosa...»

Há 1h e 7min

No «Goucha», recebemos a atriz Christine Fernandes, que dá vida a 'Regina' em «Cacau». A nossa convidada fala-nos da experiência de ter contracenado com Matilde Reymão, a protagonista da novela de sucesso na TVI, e garante que esta tem «muito futuro». A atriz fala-nos do facto de que podem vir muitos influenciadores fazer um trabalho de ator, mas para continuar na área, requer talento.