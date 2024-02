Sobre a violência doméstica, António Pedro Cerdeira revela: «Tenho estatuto de vítima»

Há 1h e 28min

No «Goucha», ouvimos o testemunho do ator António Pedro Cerdeira, que alegadamente foi vítima de violência doméstica. O ator fala-nos dessa situação delicada da sua vida. O nosso convidado recorda, ainda, a perda dos pais. As polémicas e o processo de violência doméstica que este desencadeou, estão no centro da conversa. Goucha questiona o ator: «O homem que eu tenho à minha frente, é capaz de ser violento?».