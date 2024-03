Há 3h e 36min

No «Goucha», recebemos Bruno Savate, vencedor do «Big Brother - Desafio Final». O nosso convidado fala-nos do seu tipo de jogo e compara-o ao de Francisco Monteiro. Depois, o finalista do reality show fala da postura de Miguel Vicente no programa e diz que este faz um 'jogo complicado e psicológico'.