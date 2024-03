Sobre Miguel Vicente, Bárbara Parada mostra-se implacável e atira: «Sempre que eu abria a boca, parecia que ele tinha medo»

Hoje às 19:36

No «Goucha», recebemos Bárbara Parada, que conquistou o 2º lugar no 'Big Brother - Desafio Final' com 32% dos votos. A nossa convidada explica-nos como reagiu à desistência de Miguel Vicente, o seu ex-namorado. Recorde-se que o fim do namoro de ambos ficou marcado por alguma polémica. «Quando ele desistiu, fiquei contente», confessa. Goucha questiona Bárbara sobre se o desfecho da relação com Miguel a deixou magoada. A finalista diz-nos o que é para si um companheiro de vida ideal.