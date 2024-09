Sobre os comentadores, Marie confessa: «Olhei para eles e senti pena»

Há 43 min

No «Goucha», Marie, que foi expulsa na gala do passado domingo do «Dilema», faz um balanço da sua participação no reality show. A ex-concorrente diz-nos o que faria de diferente, se hoje voltasse a entrar no programa. Marie revela o que foi mais difícil para si dentro da casa. Sobre os comentadores, Maria afirma: «Eu vi os comentadores a falarem mal de mim à minha frente e só senti pena, por não me conhecerem mesmo. Senti pena por sõ verem o lado mau, é sempre depreciativo». A concorrente diz quem é que «leva no coração» desta última experiência televisiva.