Sobrevivente de abuso infantil expõe a sua história: «A minha mãe defendeu o agressor»

Há 3h e 10min

No «Dois às 10», Daniela partilha a dor de reviver o julgamento do padrasto, o homem que a agrediu. A sua mãe, ao testemunhar a favor dele, minimizou os factos, defendendo-o fervorosamente. Daniela recorda a estranheza de ver o padrasto tão tranquilo no tribunal, «Era uma pessoa tranquila, como se não tivesse feito nada». A dor agrava-se com a mudança para Angola, um período marcado por contactos instáveis e comportamentos perturbadores da mãe. A chantagem emocional torna-se uma constante, com a mãe a usar a prenda de anos como arma para magoar e culpabilizar Daniela. A instabilidade emocional da mãe manifestava-se em ameaças e comportamentos imprevisíveis, como quando ligava para o pai de Daniela exigindo que a fosse buscar de imediato, senão a deixaria sozinha na rua. Daniela descreve esses momentos como «coisas muito idênticas a isto», revelando o impacto duradouro dessas experiências na sua vida.

Daniela revela como o amor de Rafael e o apoio da sua família a ajudaram a sonhar com um futuro que antes lhe parecia impossível. Acolhida como filha e irmã pelos pais e irmã de Rafael, Daniela encontrou o lar que sempre desejou. Este ambiente familiar permitiu-lhe idealizar um futuro com casamento, filhos e uma casa, sonhos que antes não existiam. «E agora sonho casar, sonho ter filhos, ter família, ter uma casa», confessa Daniela, emocionada. No entanto, a sua jornada não foi isenta de obstáculos. Daniela partilha um trauma de infância que a impede de tolerar que Rafael fume, revelando uma vulnerabilidade profunda. Este trauma, ligado a experiências dolorosas com fogo, demonstra a complexidade das suas emoções e a necessidade de compreensão e apoio. Apesar dos desafios, Rafael demonstra um compromisso inabalável com Daniela. Mesmo nos momentos mais difíceis, nunca pensou em desistir, pois sabia que a Daniela que amava ainda estava lá. Este amor incondicional e a aceitação da família de Rafael foram fundamentais para a cura e o crescimento de Daniela, permitindo-lhe abraçar um futuro cheio de esperança e amor.